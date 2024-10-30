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İnegöl Kafkas SK - Hatayspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası CANLI MAÇ

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında İnegöl Kafkas SK ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İnegöl Kafkas SK - Hatayspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 30 Ekim 2024, Çarşamba 14:24

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 3. Lig ekibi İnegöl Kafkas SK ile Süper Lig ekibi Hatayspor karşı karşıya geliyor. Saat 14.30'da başlayan ve İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

İNEGÖL KAFKAS SK - HATAYSPOR 11'LER

İnegöl Kafkas SK: Emirhan, Tarık, Yusuf, Furkan, İskender, Hasan, Yusufcan, Umut, Enes, Eren, Emir

Hatayspor: Bekaj, Oğuzhan, Calvo, Cengiz, Kerim, Boutobba, Diack, Abdulkadir, Görkem, Bamgboye, Strandberg

ASpor CANLI YAYIN

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