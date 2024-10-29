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Elazığ FK 0-4 Konyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 23 Elazığ FK ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor, maçı 4-0 kazanarak adını üst tura yazdıran takım oldu. İşte maçın golleri ve detayları...

Giriş: 29 Ekim 2024, Salı 17:25 Güncelleme: 29 Ekim 2024, Salı 19:37

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 3. Lig ekibi 23 Elazığ FK ile Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Saat 17.30'da başlayan ve Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 4-0 skorla Konyaspor oldu.

Konyaspor'un ilk golü 25. dakikada Melih Bostan'tan geldi ve deplasmanda 1-0 öne geçtiler.

İkinci yarıda Adem Eren Kabak ile dakika 61'de fark ikiye çıktı: 2-0.

Konyaspor, 66. dakikada penaltı kazandı ve Yasir Subaşı penaltı vuruşunda hata yapmadı: 3-0.

73. dakikada Melih Bostan, kendisinin 2 takımının 4. golünü kaydetti ve skor belirlendi: 4-0.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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