Bursa Nilüfer FK - Ankaragücü maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 3. Lig ekibi Bursa Nilüfer FK ile 1. Lig ekibi Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

BURSA NİLÜFER FK - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Bursa Nilüfer FK: Ramazan, Turhan, Utku, Serhat, Alp, Kaan, Cüneyt, Hasan, Serhan, Mustafa, Berat

Ankaragücü: Ertaç, İsmail, Mert, Osman, Alper, Cem, Rotariu, Saponara, Efkan, Varga, Cephas

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