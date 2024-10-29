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Bursa Nilüfer FK - Ankaragücü maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bursa Nilüfer FK ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Bursa Nilüfer FK - Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 29 Ekim 2024, Salı 13:40 Güncelleme: 29 Ekim 2024, Salı 13:50

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 3. Lig ekibi Bursa Nilüfer FK ile 1. Lig ekibi Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

BURSA NİLÜFER FK - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Bursa Nilüfer FK: Ramazan, Turhan, Utku, Serhat, Alp, Kaan, Cüneyt, Hasan, Serhan, Mustafa, Berat

Ankaragücü: Ertaç, İsmail, Mert, Osman, Alper, Cem, Rotariu, Saponara, Efkan, Varga, Cephas

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