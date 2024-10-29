23 Elazığ FK - TÜMOSAN Konyaspor CANLI MAÇ İZLE | Ziraat Türkiye Kupası CANLI MAÇ

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 3. Lig ekibi 23 Elazığ FK ile Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 17.30'da başlayan ve Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

23 ELAZIĞ FK - TÜMOSAN KONYASPOR İLK 11'LER

23 Elazığ FK: Akın İsmail, İlyas, Haktan, Boran, Hüseyin Akın, Görkem Can, Fatih, Güney, Sezer, Berke, Kubilay Eren

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Yasir, Damjanovic, Utku, Oğulcan, Melih, Ufuk, Adem Eren, Keyta, Tunahan, Umut Nayir