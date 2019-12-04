Galatasaray 0-2 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

Galatasaray evinde tuzla buz oldu. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarısız sonuçlarla taraftarını üzerken Türkiye Kupası'nda da büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılılar, TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir mağlubiyet aldı.

Rövanş maçı 18 Aralık'ta Tuzla Belediye sahasında oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada Selçuk İnan'ın ara pasıyla ceza sahasına sarkan Emre Taşdemir'in düşerken yaptığı vuruş auta gitti.

42'nci dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Bayram Olgun kornere çeldi.

43'üncü dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı köşe vuruşu savunmadan sekti. Yay üzerinde topla buluşan Emre Mor'un vuruşunu kaleci Bayram Olgun çeldi. Kalecinin çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

44'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Mor'un vuruşu savunmadan döndü.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

53'üncü dakikada Muhammed Akarslan'ın kaptığı top ile buluşan Sadık Baş, ceza sahasına girerken aşırtma vuruşunu yaptı, top filelerle buluştu: 0-1.

57'nci dakikada Emre Mor'un kullandığı köşe vuruşunda Emin Bayram'ın yaptığı röveşata, üst direkten oyun alanına geri döndü.

69'uncu dakikada Belhanda'nın sol kanattan içeri kestiği ortaya Adem Büyük'ün kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

81'inci dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunu kaleci Bayram Olgun kurtardı.

88'inci dakikada oyun durduğu sırada topa vurarak maçtaki ikinci sarı kartını gören Muhammed Akarslan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90'ıncı dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında Gökcan Kaya'nın pasıyla buluşan Umut Sönmez, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-2.

ALTYAPIDAN 7 İSİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna altyapıdan 7 ismi dahil etti. Emin Bayram ve Yunus Akgün ilk 11'de sahaya çıkarken; Batuhan Şen, Erencan Yardımcı, Ercan Şirin, Süleyman Luş ve Ferhan Evren de müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

16 yaşındaki genç stoper Emin Bayram bu müsabaka ile birlikte ilk kez sarı kırmızılı formayı terletmiş oldu.

TAYLAN ANTALYALI İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, sarı kırmızılı takım formasıyla ilk kez bir resmi müsabakaya ilk 11'de başladı.

24 yaşındaki futbolcu daha önce, Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçında yalnızca 3 dakika forma giymişti.