Galatasaray Bolu'dan avantajla döndü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Boluspor'u Selçuk İnan'ın 42.dakikadaki golü ile 1-0 mağlup etti.

MAÇIN GOLLERİ



MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak'ın vurduğu top az farkla üstten dışarıya çıktı.



25. dakikada Belhanda'nın ceza dışından çektiği şut kaleci Gökhan'da kaldı.



29. dakikada sol kanattan Boluspor tarafından geliştirilen atakta Hayrullah'ın ortaladığı topu Özgür Can kafayla indirdi, Mustafa'nın topun gelişine yerden sert vurduğu şutta kaleci İsmail gole izin vermedi.



39. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan yere düştü. Pozisyonun bitişinde VAR'a giden orta hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.



41. dakikada kullanılan penaltı atışını kaptan Selçuk kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek gole çevirdi. 0-1

76. dakikada İshak'ın ara pasıyla ceza sahasına giren İsmail Odabaşı kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldı. Kaleci İsmail son anda topu tokatladı. Top Bolusporlu oyuncu İsmail'e çarparak auta çıktı.



85. dakikada Boluspor tarafından kullanılan korner vuruşuyla Galatasaray ceza sahasında karambol oluştu. Oluşan karambol esnasında fileye giden topu Galatasaraylı futbolcular çizgiden çıkartarak uzaklaştırdı.



87. dakikada Akabueze'nin ara pasıyla kaleci İsmail ile karşı karşıya kalan İsmail Odabaşı topu takım arkadaşına çıkartmak isterken kaybetti.



90. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda İsmail Hakkı Odabaşı'nın vurduğu top kale direğine sürterek dışarı çıktı.



90+3. dakikada ceza sahasına giren Muğdat, kaleciyi de geçerek topu filelerle buluşturdu. 0-2

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx, Tugay Kaan Numanoğlu xx

BOLUSPOR: Gökhan Köstereli xx, Mamadou Diarra xx, Ümit Kurt xx, Burak Bekaroğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, Haktan Odabaşı xx, Emre Gültekin xx, İshak Çakmak xx, Mustafa Durak xx, Chukwuma Akabueze xx, Can Özcan xx

YEDEKLER: Cengizhan Şarlı, Umut Gündoğan, Bilal Sebaihi, Mutlu Güler, Guıdo Koçer, Mustafa Batuhan Altıntaş, Abdurrahman Çağlar

TEKNİK SORUMLU: Bahadır Kıyak

GALATASARAY: İsmail Çipe xxx, Martın Lınnes xx, Ahmet Yılmaz Çalık xx, Gökay Güney xxx, Ömer Bayram xx, Selçuk İnan xxx, Ryan Donk xx, Younes Belhanda xxx, Yunus Akgün xx, Sinan Gümüş xx, Muğdat Çelik xx

YEDEKLER: Batuhan Ahmet Şen, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra, Ndıaye, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Celik Yüksel, Sofıane Feghoulı

TEKNİK SORUMLU: Levent Şahin

GOL: Selçuk İnan (dk. 41 pen.) (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Diarra, Burak Bekaroğlu (Boluspor), Muğdat Çelik, Ryan Donk (Galatasaray)