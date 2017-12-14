4 nala kupaya

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 6-0 kazanmanın rahatlığıyla sahaya çıkan sarı-lacivertlilerin disiplini ve ciddiyeti elden bırakmadan oynaması dikkat çekti. İlk dakikalarda Samet ve Valbuena ile iki fırsat kaçarken, 24'te Fernandao ceza sahası dışından attığı müthiş golle Kanarya'yı öne geçirdi: 0-1.







AATIF'TaN MÜTHİŞ FÜZE

34'te Isla'nın hatasında Mendy kafa ile topu filelere gönderip eşitliği sağladı: 1-1. 44'te tekrar sahneye çıkan Fernandao bu kez kafasını konuşturdu: 1-2. 57'de bu kez Aatıf ceza sahası dışından mermi gibi vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden filelere takıldı: 1-3. 68'de üç asistle sahanın yıldızı olan Valbuena bu kez kendisi golü attı: 1-4. Fenerbahçe iki maçta 10 gol atarak turladı ve yeni rakibini beklemeye başladı.



YEDEKLERE ŞANS VERDİ

Aykut Kocaman, Adana Demirspor karşısına yedekler ve gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadro ile çıktı. İlk 11'de son Bursa maçından sadece Aatıf ve Neustadter yer aldı. Ligde son dönemde yedek kalan Isla, Ozan, Valbuena, Neto, Hasan Ali'nin yanı sıra Oğuz, Samed gibi gençler 11'de yer aldı. Kalede Erten oynadı.



EMANETİNİZ EMANETİMİZ

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Emanetiniz emanetimizdir" projesi kapsamında 8-12 yaş arası 26 şehit ve gazi çocuğu da karşılaşmayı statta izledi. Fenerbahçeli futbolcular statta bir araya geldikleri çocuklara forma hediye etti. Tribünler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.