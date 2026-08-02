Trabzonspor, Venezuela ekibi Monagas SC forması giyen 18 yaşındaki stoper Marcos Maitan'ın transferi için resmi görüşmelere başladı. Bordo-mavili kulübün scout ekibi tarafından uzun süredir takip edilen ve teknik direktör Fatih Tekke'nin onay verdiği 1.95'lik stoper için taraflar arasındaki temaslar sürüyor. Bordo-mavili kurmayların, Venezuela ekibiyle 4 ila 5 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli üzerinden orta yolu bulmaya çalıştığı öğrenildi.

İKİ FARKLI PLAN BULUNUYOR

Sağ ayaklı stoperin Monagas ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'de bitecek ama 2 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Yönetimin Maitan transferinde iki farklı stratejisi bulunuyor. İlk plana göre, genç oyuncuyu alıp tecrübe kazanması amacıyla başka bir takıma kiralanması düşünülüyor. Ancak yabancı kontenjanı ve Nwaiwu'nun geleceği planları doğrudan değiştirebilir. Nwaiwu'nun ayrılması durumunda, 18 yaşındaki Venezuelalı stoper doğrudan A takıma dahil edilecek.