CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a transferde gün doğdu! Arokodare'den müjdeli haber

Trabzonspor'a transferde gün doğdu! Arokodare'den müjdeli haber

Trabzonspor'a Nijeryalı forvetin transferi için büyük bir şans doğdu. Championship temsilcisi Wolverhampton Wanderers'ta idmandan kovulan 25 yaşındaki golcünün tesislere girmemesi için önlem alındı. Fırtına transfer için harekete geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'a transferde gün doğdu! Arokodare'den müjdeli haber

Trabzonspor, 15+5 milyon euro'ya Zenit'e sattığı Felipe Augusto'nun yerini dolduracak. Hedefteki isim Tolu Arokodare. Fırtına'nın daha önce görüşmelerde bulunduğu 25 yaşındaki forvetin Championship ekibi Wolverhampton Wanderers'taki geleceğine ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Wolwes'in yeni teknik direktörü Cesar Peixoto, Nijeryalı santrforun takımla antrenmana çıkmasını istemedi ve oyuncudan sahayı terk etmesini talep etti. Nijeryalı yıldızın bu talebi kabul etmemesi üzerine idmanın iptal edildiği ileri sürüldü. Yaşanan olayın ardından Wolverhampton yönetiminin Compton Park antrenman tesislerindeki güvenlik önlemlerini artırdığı iddia edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Arokodare'nin tesislere girişinin engellenmesi için özel tedbirler alındığı, oyuncunun Maidenhead United ile oynanacak hazırlık karşılaşmasının kadrosuna da alınmayacağı belirtildi. Nijeryalı futbolcunun daha önce Wolverhampton'ın Portekiz'de gerçekleştirdiği sezon öncesi kampının kadrosuna dahil edilmediği hatırlatıldı. Wolverhampton'da yaşandığı öne sürülen son gelişmelerin ardından İngiliz kulübünün Arokodare'nin ayrılığına sıcak bakabileceği değerlendiriliyor. Trabzonspor'un yaşanan kriz sonrasında yeni bir hamle yapacağı dile getiriliyor. Bu transferin kısa sürede sonuçlanabileceği özellikle dile getiriliyor. Fatih Tekke, daha önce oyuncunun alınmasını talep etmiş, girişim yapılmıştı.

TRABZONSPOR NEDEN DURMUŞTU?

Fırtına'nın Arokodare'de daha önce önemli mesafe aldığı ve görüşmelerin tamamlanma aşamasına kadar ilerlediği belirtilmişti. Ama transferin bitmesinin beklendiği dönemde 1.97 boyundaki yıldızın menajerinin farklı kulüpleri devreye sokması üzerine sürecin durduğu ifade edildi. Fiorentina ve Genoa'nın da Arokodare ile ilgilendiği ama sonuç çıkmadığı kaydedildi.

MARKET DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Arokodare için Karadeniz devinin İngiliz ekibi Wolwes'e satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi sunacağı öne sürüldü. Kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arokodare'nin şu andaki market değeri 20 milyon euro.

TAM 24 MİLYON EURO'YA SATILDI

Arokodare, geçtiğimiz sezon Genk'te 39 resmi maçta 23 gol atmasının ardından 24 milyon euro'ya Wolverhampton'a transfer olmuştu. İngiliz ekibiyle çıktığı 38 maçta 6 gol kaydetti.

SAVAŞÇI VE BİTİRİCİ FORVET

Arokodare'nin sahada ilk dikkat çeken özelliği fizik gücü. Rakip stoperlerle girdiği mücadelelerde kolay geri adım atmayan Nijeryalı oyuncu, 1.97 boyuyla hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içerisindeki bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Sırtı dönük oyunda takımını ileri taşıyabilen 25 yaşındaki oyuncu özellikle uzun toplarda önemli bir hedef santrfor profili çiziyor.

KRALLAR BULUŞACAK

25 yaşındaki forvet Tolu Arokodare, kariyerindeki çıkışı Belçika'da yaşadı. 1.97'lik forvet, 2024-2025 sezonunda Genk'te oynarken ligde attığı 21 golle krallık koltuğuna oturdu. Trabzonspor'da 2025- 2026 sezonunda 21 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olan 2.01'lik Paul Onuachu yer alıyor. Transfer gerçekleşirse gol kralları bordo-mavili takımda buluşacak.

NİJERYA'DA BİRLİKTE OYNUYORLAR

Tolu Arokodare ve Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı'nda beraber oynuyor. Onuachu ile iyi bir iletişimi olan Arokodare, Trabzonspor'un teklifine bu açıdan olumlu yaklaşıyor. Ayrıca iki yıldızın fiziksel özellikleri de benziyor. 2.01'lik Onuachu ve 1.97'lik Arokodare şimdiden merakla bekleniyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'dan Faslı stopere kanca!
F.Bahçe'den İtalyan golcü bombası! Transferde son karar...
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Özgür Özel’in yeni partisi için imzalar başladı! İsim ve logo hazır
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe eski yıldızını geri istiyor!
İtalyanlar duyurdu: İstanbul'a gitme ihtimali...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 01:01
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 00:59
F.Bahçe'den bir bomba daha! Kante'nin yerine gelecek F.Bahçe'den bir bomba daha! Kante'nin yerine gelecek 00:19
Greenwood ile ilgili bilinmeyen gerçek! Greenwood ile ilgili bilinmeyen gerçek! 00:19
F.Bahçe'de Gornik maçı sonrası ilk ayrılık gerçekleşiyor! F.Bahçe'de Gornik maçı sonrası ilk ayrılık gerçekleşiyor! 00:19
İtalyanlar duyurdu: İstanbul'a gitme ihtimali... İtalyanlar duyurdu: İstanbul'a gitme ihtimali... 00:19
Daha Eski
Beşiktaş'tan orta sahaya 10+4 hamlesi! Beşiktaş'tan orta sahaya 10+4 hamlesi! 00:19
G.Saray'a Mastantuono müjdesi! G.Saray'a Mastantuono müjdesi! 00:19
G.Saray'dan ezeli rakibine transfer çalımı! G.Saray'dan ezeli rakibine transfer çalımı! 00:19
Beşiktaş ve G.Saray'ın Lucumi yarışı! Beşiktaş ve G.Saray'ın Lucumi yarışı! 00:19
Italiano'dan transfer açıklaması! Italiano'dan transfer açıklaması! 00:19
F.Bahçe'de sakatlık gelişmesi! Nathan Ake... F.Bahçe'de sakatlık gelişmesi! Nathan Ake... 00:19