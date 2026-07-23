Trabzonspor, 15+5 milyon euro'ya Zenit'e sattığı Felipe Augusto'nun yerini dolduracak. Hedefteki isim Tolu Arokodare. Fırtına'nın daha önce görüşmelerde bulunduğu 25 yaşındaki forvetin Championship ekibi Wolverhampton Wanderers'taki geleceğine ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Wolwes'in yeni teknik direktörü Cesar Peixoto, Nijeryalı santrforun takımla antrenmana çıkmasını istemedi ve oyuncudan sahayı terk etmesini talep etti. Nijeryalı yıldızın bu talebi kabul etmemesi üzerine idmanın iptal edildiği ileri sürüldü. Yaşanan olayın ardından Wolverhampton yönetiminin Compton Park antrenman tesislerindeki güvenlik önlemlerini artırdığı iddia edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Arokodare'nin tesislere girişinin engellenmesi için özel tedbirler alındığı, oyuncunun Maidenhead United ile oynanacak hazırlık karşılaşmasının kadrosuna da alınmayacağı belirtildi. Nijeryalı futbolcunun daha önce Wolverhampton'ın Portekiz'de gerçekleştirdiği sezon öncesi kampının kadrosuna dahil edilmediği hatırlatıldı. Wolverhampton'da yaşandığı öne sürülen son gelişmelerin ardından İngiliz kulübünün Arokodare'nin ayrılığına sıcak bakabileceği değerlendiriliyor. Trabzonspor'un yaşanan kriz sonrasında yeni bir hamle yapacağı dile getiriliyor. Bu transferin kısa sürede sonuçlanabileceği özellikle dile getiriliyor. Fatih Tekke, daha önce oyuncunun alınmasını talep etmiş, girişim yapılmıştı.

TRABZONSPOR NEDEN DURMUŞTU?

Fırtına'nın Arokodare'de daha önce önemli mesafe aldığı ve görüşmelerin tamamlanma aşamasına kadar ilerlediği belirtilmişti. Ama transferin bitmesinin beklendiği dönemde 1.97 boyundaki yıldızın menajerinin farklı kulüpleri devreye sokması üzerine sürecin durduğu ifade edildi. Fiorentina ve Genoa'nın da Arokodare ile ilgilendiği ama sonuç çıkmadığı kaydedildi.

MARKET DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Arokodare için Karadeniz devinin İngiliz ekibi Wolwes'e satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi sunacağı öne sürüldü. Kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arokodare'nin şu andaki market değeri 20 milyon euro.

TAM 24 MİLYON EURO'YA SATILDI

Arokodare, geçtiğimiz sezon Genk'te 39 resmi maçta 23 gol atmasının ardından 24 milyon euro'ya Wolverhampton'a transfer olmuştu. İngiliz ekibiyle çıktığı 38 maçta 6 gol kaydetti.

SAVAŞÇI VE BİTİRİCİ FORVET

Arokodare'nin sahada ilk dikkat çeken özelliği fizik gücü. Rakip stoperlerle girdiği mücadelelerde kolay geri adım atmayan Nijeryalı oyuncu, 1.97 boyuyla hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içerisindeki bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Sırtı dönük oyunda takımını ileri taşıyabilen 25 yaşındaki oyuncu özellikle uzun toplarda önemli bir hedef santrfor profili çiziyor.

KRALLAR BULUŞACAK

25 yaşındaki forvet Tolu Arokodare, kariyerindeki çıkışı Belçika'da yaşadı. 1.97'lik forvet, 2024-2025 sezonunda Genk'te oynarken ligde attığı 21 golle krallık koltuğuna oturdu. Trabzonspor'da 2025- 2026 sezonunda 21 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olan 2.01'lik Paul Onuachu yer alıyor. Transfer gerçekleşirse gol kralları bordo-mavili takımda buluşacak.

NİJERYA'DA BİRLİKTE OYNUYORLAR

Tolu Arokodare ve Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı'nda beraber oynuyor. Onuachu ile iyi bir iletişimi olan Arokodare, Trabzonspor'un teklifine bu açıdan olumlu yaklaşıyor. Ayrıca iki yıldızın fiziksel özellikleri de benziyor. 2.01'lik Onuachu ve 1.97'lik Arokodare şimdiden merakla bekleniyor.