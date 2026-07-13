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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Prestianni için geri sayım başladı!

Trabzonspor'da Prestianni için geri sayım başladı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Gianluca Prestianni transferinde yoğun mesai harcıyor. Bordo-mavililer, bu hafta içerisinde 20 yaşındaki Arjantinli sağ kanat için Benfica’nın son kararının gelmesini planlıyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'da Prestianni için geri sayım başladı!

Bordo-mavılılerde tüm gözler Gianluca Prestianni'ye çevrildi. Yoğun mesai harcayan Trabzonspor yönetimi, bu hafta içerisinde Arjantinli sağ kanat için somut adımların gelmesini planlıyor. Benfica ile görüşmelerini ilerleten bordo-mavililer, teklifinde 17 milyon euro seviyesine ulaştı. Portekiz kulübüyle 20 yaşındaki yıldızın transferi için ödeme planları da masaya yatırıldı. Prestianni ile transfer konusunda mesafe kat eden ve anlaşma sağlayan Fırtına'nın yeni haftada olumlu gelişmelerin yaşanmasını beklediği ifade edildi.

BENFICA BEKLENİYOR

Trabzonspor yönetimi, 20 yaşındaki Gianluca Prestianni'yi transfer ederek hem kadrosundaki kanat alternatifini güçlendirmek hem de yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak 10+4 yabancı kuralındaki 23 yaş altı oyuncu transferini yapmak istiyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de beğenerek onay verdiği genç yıldızın da Benfica'nın kararını beklediği belirtildi. Gianluca Prestianni'nin de tıpkı bordo-mavili kulüp gibi transfer sürecini yakından takip ettiği vurgulandı. Arjantinli sağ kanadın bir an önce kariyeriyle ilgili kararın alınmasını istediği bildirildi.

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