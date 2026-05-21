Kupayı alacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a özel açıklamalar yaptı. Doğan, "Türkiye Kupası finaline gelecek tüm taraftarlarımız için ufak bir hediye hazırladık. Yeni sezon formalarını vereceğiz. Tüm gelen taraftarlarımıza kapıda tek tek hediye edeceğiz. Taraftarımız için ufak bir hediye bayram öncesi" dedi. Doğan şöyle devam etti: "Kupayı almadığın müddetçe bunun futbolda başarılı sayılma şansı yok. Bu işin gerçeği. Ben de taraftar koltuğundayken böyle bakıyordum. Dolayısıyla taraftar haklı, eleştirisinde haklı. Ben de o tribünlerdeyken bundan daha sert eleştiriler yapmışımdır. Bunu hep söylüyorum; taraftarımıza karşı mahcubum. Ama bu mahcubiyetimizi cuma günü (yarın) gidereceğimizi düşünüyorum."

FATİH TEKKE EFSANEMİZDİR

"Fatih Tekke, Trabzonspor efsanesi! Daha önce göreve gelmeden de Türkiye'ye gelmiş en önemli golcü ve futbolcu olduğunu söyledim. Çok başarılıydı. İstanbulspor, Alanya gibi takımlarda çalıştı. Fatih Tekke için de şampiyonluğa oynayan bir takımda, ilk yılı. Benim başkanlığımdaki ilk yılımdaki hareketlerimle, üçüncü yılımdaki hareketlerim aynı olmayacağı gibi bir durum var. Ben böyle düşünmüyorum ama hocamız da seneye 'Şunu yapsaydık, daha iyi olurdu' diyebilir. Çok çalışıyorlar, bu kadar mesai veren görmedim. Üzülüyor, o da sıkılıyor. Buranın evladı. Desteğin daha fazlasını hak ediyordu. Bizim gerçeklerimizle uyumlu çalıştı! Bu kadar genç oyuncu ile kimse kolay kolay yola çıkmaz!"

MUÇİ'NİN OPSİYONUNU KULLANDIK

Ernest Muçi transferiyle alakalı Beşiktaş'la anlaştık. Opsiyon hakkını kullandık. Karakter olarak çok güzel bir insan. Trabzon şehrinde de mutlu. Her oyuncu Trabzon şehrinde mutlu olamıyor. Çok önemli maçlarda, çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu Avrupa'dan Trabzon'a getirmek çok zor bir iş! İlk tercihleri Trabzon olmuyor, bu da gerçek. Avrupa'da bu rakamlara böyle bir oyuncu alamazsın! Serdal Adalı da taksit konusunda yardımcı oldu, teşekkür ederim. 8.5 milyon euro ödeyeceğiz. Bu da kulüp tarihimizin rekoru oldu. Bunu geçebiliriz.

KARTAL'DA DAVA SÜRECİ VAR

Kartal arazisi konusunda Emlak Konut'la bir ön anlaşma yapmıştık. İBB'den imar konusunda bir itiraz var, beklemedeyiz. Bir dava süreci var, avukatlarımız ilgileniyor. Kartal arazisinde bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum.

ONANA İÇİN TEKLİF YAPTIK

Kalecimiz Onana, genç oyuncuları yetiştiriyor, çok önemli karakter. Tutmaya çalışıyoruz. Manchester'dan yeniden kiralamak istiyoruz. Fatih Tekke de kalmasını istiyor.

OLAIGBE, CHAM VE MENDY

Kazeem Olaigbe'nin bonservisinin yarısı 3.5 milyon euro'ya Konyaspor'da! İkinci satışından %50-%50 alacağız. Zaten oyuncunun talipleri var. Muhammed Cham ve Batista Mendy'nin talipleri var. John Lundstram'ın talipleri yok.

GELİRLERİ 130 MİLYON EURO

Rakiplerimiz ekonomik olarak 10 katımız gelire sahipler. Sahadaki gelirlerin senin eksi 5 milyonlardayken, adamlar 120-130 milyon euro'lara ulaşmış durumda. Bizim şu an almaya çalıştığımız arazileri, onlar 15-20 yıl önce almışlar. Zaten bu yüzden 'yapılanmanın ilk yılı' diyoruz.

TARAFTARIMIZA HAKSIZLIK OLDU

Antalya'da sezonu kupayla kapayarak hep beraber eğleneceğimiz bir maç olsun. Trabzonspor, Mars'ta bile oynar. Biz orada başka bir şey anlattık. Arada 4-5 katı daha fazla kilometre farkı var. Taraftarımıza haksızlık yapıldı.

6-7 FUTBOLCU GETİRECEĞİZ

Malinovskyi'nin transferi tamam. Thierry Karadeniz de bitti. Fatih Tekke karar verecek. A Takım'da da oynayabilir, U19'da da... 6-7 oyuncu ile görüşüyoruz. Yerli eksiğimiz var. Çok alternatif yok ama tamamlayıcı olarak onları da katmamız lazım. Hareketli transfer dönemi olacak. Gelenler ve gidenler olacak.

GENÇLERİMİZE HERKES HAYRAN

Trabzonspor tarihinin en fazla bonservis harcandığı senesi ama bir oyuncudan şu anda o parayı almak üzereyiz. Herkesin takdir ettiği genç oyunculara sahibiz. Şehrin ekonomik durumu belli, basında biz rakiplerimiz kadar önde değiliz.

BORÇLAR BİTECEK

Biz başkanlığı aldıktan sonra yaklaşık 70 dönüm araziyi bünyemize kattık. İki araziyi birleştirince, tesislerimiz istimlak edilince borçlarımızı sıfırlayacağız. Şu anda vergi borçlarının tamamından biraz daha yüksek bir rakam konuşuyoruz.