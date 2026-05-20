Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig'de 2025-26'yı 61 golle tamamlayan Trabzonspor'un gol yükünü Onuachu, Augusto ve Muçi sırtladı. Onuachu, 30 lig maçında 22 gol atarak Shomurodov ile sezonu gol kralı tamamladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
Müthiş üçlü işbaşında

Süper Lig'de 2025-26'yı 61 golle tamamlayan Trabzonspor'un gol yükünü Onuachu, Augusto ve Muçi sırtladı. Onuachu, 30 lig maçında 22 gol atarak Shomurodov ile sezonu gol kralı tamamladı ve kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu. Augusto 32 maçta 13 gol kaydederken, Muçi 27 maçta 11 golle onu takip etti.

YÜZDE 75'İNİ ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, 61 golün 46'sını kaydederek Trabzonspor'a zirve yarışında önemli katkı yaptı. Üç futbolcu, bordo-mavili ekibin gollerinin yüzde 75.4'üne imza atarak takımlarına önemli puanlar kazandırdı.

11 TAKIMI SOLLADILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, toplam 46 golle 11 takımdan fazla gol kaydetti.Müthiş üçlü, Samsun ve Rize ile aynı sayıda gol kaydederken; Konya (43), Gaziantep FK (43), Göztepe (42), Alanya (41), G.Birliği (36), Eyüp (33), Antalya (33), Kasımpaşa (33), Karagümrük (31), Kayseri (27) ve Kocaeli'yi (26) geride bıraktı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
