Trabzonspor'da yeniden gündem Sidny Lopes Cabral!

Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon transfer etmek istediği ancak son anda Portekiz devi Benfica'ya kaptırdığı Sidny Lopes Cabral'dan vazgeçmedi. Karadeniz devinin kurmayları, Yeşil Burun Adaları asıllı 23 yaşındaki sağ beki bu kez renklerine bağlamak için oldukça kararlı. Yönetim, scout ekibinin çok beğendiği yetenekli oyuncuyu yeniden transfer listesinin en üst sıralarına yazdı. Hem sağ bekte hem de sol bek ve sol açıkta görev yapabilen çok yönlü oyuncunun, takımın oyun sistemine büyük bir dinamizm katacağı düşünülüyor. Benfica ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cabral için Trabzonspor cephesinin kiralama ve satın alma opsiyonu gibi çeşitli formüller üzerinde durduğu öğrenildi. Kulübün profesyonellerinin, önümüzdeki günlerde Portekiz temsilcisinin kapısını çalarak resmi girişimlere başlayacağı gelen haberler arasında.

26 MAÇTA 12 GOLE DİREKT ETKİ

Cabral bu sezon 26 maçta görev alırken; 6 gol 6 asistilk katkı yapmayı başardı. Benfica, oyuncuyu ara transfer döneminde 6 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı. Ancak Portekiz basını, Mourinho'nun Cabral'ı gelecek sezon planlarında düşünmediğini vurguladı.