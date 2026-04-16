Umut kendini gösteremedi

Ara transferde alınan Umut Nayir, Trendyol Süper Lig'deki 10 haftalık sürede sadece 178 dakika forma şansı buldu.

Konya'da 19 maçta 8 kez fileleri sarsan tecrübeli futbolcu bordo-mavili takımda fazla forma şansı bulamadı ve gol atamadı.

YEDEK KULÜBESİNDE OTURDU

Umut Nayir, ligin son 10 haftasında sadece Eyüpspor maçında olmak üzere 1 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken ilk 45 dakika görev yaptı. 10 haftalık sürede 178 dakika forma giyen Umut, sadece Samsunspor maçında verdiği pasla gole katkı sağladı.