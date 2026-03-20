KAP’a borç açıklaması yapıldı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 06:50
Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı. Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 tarihli mali tablolar açıklanmıştır. Kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2.4 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı bir nakit çıkışı gerektirmeyecek 1,1 milyar TL ve ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde, şirketimizin net borcunun 4.079 milyar TL olduğu görülecektir."