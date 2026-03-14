Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Kazanan Trabzonspor’dur

Kazanan Trabzonspor’dur

Doğan: Sayın Fatih Tekke ve ekibi, oyuncularımız çok büyük emek verdiler. Ligi nerede bitireceğimizi kimse bilmiyor ama bu sezonun kazananı Trabzonspor’dur.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Kazanan Trabzonspor’dur

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a konuştu ve takımın son durumu ve camiaya yönelik mesajlar verdi. Teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Doğan, taraftarlardan Çaykur Rize maçında tribünleri doldurarak takıma destek olmalarını isteyerek şu açıklamalarda bulundu: Biz 3-4 yıllık planlama ile başladık. Sayın Fatih Tekke ve ekibi, oyuncularımız çok büyük emek verdiler. Ligin sonunda nerede olacağımızı kimse bilmiyor ama bu yılın kazananı Trabzonspor'dur. Nerede bitireceğimizi bilmeden net söylüyorum. Bu camianın teknik direktörüne, oyuncularına sahip çıkması gerekiyor. Oyuncularımız ciddi emek veriyor, ciddi başarılılar. Kalpleri çok temiz, başarıyı da hak ediyorlar. Ligi iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyoruz.

NORVEÇLİ BİR OYUNCU İSTEDİK

Norveçli bir oyuncu transfer etmek istiyorduk. Ciddi bütçelere çıktık, 15-16 milyon euro'lara kadar çıktık. Ama kulübü vermedi. İstediklerimizin dışında transfer yapmak için transferi yapmadık, baskı olmasına rağmen.

BİLETLER BEDAVA GİBİ: 61 TL

Bilet fiyatlarını 61 TL'ye kadar çektik. Rakiplerimizin en ucuz bileti 15 katı seviyesinde. Bu saatten sonra fiyatlarımız bu. Neredeyse bedava. Stadımız dolmalı. Lütfen Fatih Tekke ve oyunculara sahip çıksınlar. Ciddi bir yapılanmanın 1. yılındayız. 10 katı takımlarla mücadele ediyoruz. Tüm bunlara rağmen gereken mücadeleyi gösteriyorlar, tek tek oyuncularımı tebrik ediyorum.

F.Bahçe'den toplantı kararı!
Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Siyonist provokasyon: A Haber ekibine canlı yayında tehdit
Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü!
F.Bahçe'den Tedesco'nun ayrılık iddialarına yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor 01:08
F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor 01:02
F.Bahçe'den toplantı kararı! F.Bahçe'den toplantı kararı! 00:50
F.Bahçe'den Tedesco'nun ayrılık iddialarına yanıt! F.Bahçe'den Tedesco'nun ayrılık iddialarına yanıt! 00:50
F.Bahçe'de mağlubiyet sonrası acil durum toplantısı! F.Bahçe'de mağlubiyet sonrası acil durum toplantısı! 00:50
Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü! Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü! 00:50
Daha Eski
Ederson için flaş iddia! "Antrenman yaptıramıyorlar" Ederson için flaş iddia! "Antrenman yaptıramıyorlar" 00:50
F.Bahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız'a mağlup! F.Bahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız'a mağlup! 00:49
F.Bahçe maçı sonrası G.Saray'dan flaş paylaşım! F.Bahçe maçı sonrası G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:49
F.Bahçe ağır yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu F.Bahçe ağır yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 00:49
F.Bahçe'ye deplasmanda Fatih Karagümrük şoku! F.Bahçe'ye deplasmanda Fatih Karagümrük şoku! 00:49
Guendouzi: Sahada bebekler gibiydik Guendouzi: Sahada bebekler gibiydik 00:49