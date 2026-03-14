Kazanan Trabzonspor’dur

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a konuştu ve takımın son durumu ve camiaya yönelik mesajlar verdi. Teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Doğan, taraftarlardan Çaykur Rize maçında tribünleri doldurarak takıma destek olmalarını isteyerek şu açıklamalarda bulundu: Biz 3-4 yıllık planlama ile başladık. Sayın Fatih Tekke ve ekibi, oyuncularımız çok büyük emek verdiler. Ligin sonunda nerede olacağımızı kimse bilmiyor ama bu yılın kazananı Trabzonspor'dur. Nerede bitireceğimizi bilmeden net söylüyorum. Bu camianın teknik direktörüne, oyuncularına sahip çıkması gerekiyor. Oyuncularımız ciddi emek veriyor, ciddi başarılılar. Kalpleri çok temiz, başarıyı da hak ediyorlar. Ligi iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyoruz.

NORVEÇLİ BİR OYUNCU İSTEDİK

Norveçli bir oyuncu transfer etmek istiyorduk. Ciddi bütçelere çıktık, 15-16 milyon euro'lara kadar çıktık. Ama kulübü vermedi. İstediklerimizin dışında transfer yapmak için transferi yapmadık, baskı olmasına rağmen.

BİLETLER BEDAVA GİBİ: 61 TL

Bilet fiyatlarını 61 TL'ye kadar çektik. Rakiplerimizin en ucuz bileti 15 katı seviyesinde. Bu saatten sonra fiyatlarımız bu. Neredeyse bedava. Stadımız dolmalı. Lütfen Fatih Tekke ve oyunculara sahip çıksınlar. Ciddi bir yapılanmanın 1. yılındayız. 10 katı takımlarla mücadele ediyoruz. Tüm bunlara rağmen gereken mücadeleyi gösteriyorlar, tek tek oyuncularımı tebrik ediyorum.