Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kevin Boma, son günlerde adından söz ettiren isimler arasında yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte "Kevin Boma kimdir? Kevin Boma kaç yaşında ve nereli?" soruları internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Kevin Boma kimdir? Kevin Boma kaç yaşında, nereli?

KEVIN BOMA KİMDİR?

Kévin Boma, 20 Kasım 2002 tarihinde Fransa'da dünyaya gelmiş profesyonel bir futbolcudur. Asıl mevkisi stoper olan Boma, kariyerini Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Estoril formasıyla sürdürmektedir. Fransa doğumlu olmasına rağmen, milli takım tercihini Togo'dan yana kullanmış ve Togo Milli Takımı'nı temsil etmektedir. Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve savunmadaki pozisyon bilgisiyle dikkat çeken genç futbolcu, Avrupa futbolunda yükselen savunmacılar arasında gösterilmektedir.

KEVIN BOMA'NIN FUTBOL KARİYERİNİN İLK YILLARI

Kévin Boma, Fransa'nın Poitiers kentinde dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda başladı ve ilk olarak Trois Cités Poitiers altyapısında forma giydi. Ardından gelişimini Stade Poitevin genç takımında sürdürdü. Gösterdiği performans sayesinde 14 yaşında Guingamp altyapısına katıldı. Burada aldığı futbol eğitimi, Boma'nın savunma oyuncusu olarak temel özelliklerini geliştirmesinde önemli rol oynadı.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ VE TOURS DÖNEMİ

Ocak 2019'da gerçekleştirilen deneme sürecinin ardından Tours FC ile sözleşme imzalayan Kévin Boma, kulübün yedek takımında forma giymeye başladı. Disiplinli oyunu ve istikrarlı performansıyla kısa sürede dikkat çekti.

Boma, 18 Mayıs 2019 tarihinde Montargis karşısında oynanan Championnat National 3 mücadelesinde sahaya çıkarak ilk profesyonel (kıdemli) maçına imza attı. Bu karşılaşma, genç oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Uluslararası kariyerinde Togo'yu tercih eden Kévin Boma, 24 Mart 2022 tarihinde Togo U23 Milli Takımı formasıyla ilk maçına çıktı. Genç milli takım düzeyindeki bu ilk karşılaşma, Tacikistan U23 takımına karşı oynandı ve Togo'nun 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Gösterdiği performansın ardından Boma, Haziran 2024'te Togo A Milli Takımı'na davet edildi. Bu çağrı, onun milli takım kariyerinde yeni bir sayfa açtı.