Benfica'dan transferde flaş Batagov hamlesi!

Benfica'dan transferde flaş Batagov hamlesi!

Ukrayna’dan Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica’nın Batagov transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi. İşte Trabzonspor'un yıldız ismine dair gündeme oturan o haberin tüm detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Benfica'dan transferde flaş Batagov hamlesi!

Ukrayna'nın en önde gelen spor sitelerinden sport.ua, Arseniy Batagov ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın 23 yaşındaki stoperi transfer etmek üzere olduğu iddia edildi. Habere göre, Ukraynalı futbolcu Portekiz'e transfer olma seçeneğine olumlu bakıyor ve yeni kulübünde Ukrayna Milli Takımı'nda daha iyi bir yer edinme şansının daha yüksek olduğuna inanıyor. Haberde potansiyel anlaşma tutarının 20 milyon euro'ya ulaşabileceği bildiriliyor.

Durum henüz gelişme aşamasında ve taraflar görüşmelerin ilerleyişini yakından takip ediyor. Yine Ukrayna basınında yer alan başka bir habere göre ise Napoli'nin Batagov'u Benfica'ya kaptırmamak için çok daha yüksek bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi.

SON DAKİKA
