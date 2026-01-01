CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gayrimenkul hamlesi

Gayrimenkul hamlesi

Fırtına, kulübün geleceğine yönelik önemli bir gayrimenkul yatırımı gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Gayrimenkul hamlesi

Fırtına, kulübün geleceğine yönelik önemli bir gayrimenkul yatırımı gerçekleştirdi. Daha önce irtifak hakkına sahip olduğu ve "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alan için Emlak Konut GYO A.Ş. ile protokol imzalayan Trabzonspor, Akyazı ile birlikte yeni arazileri de bünyesine kattı. Kulüp yönetimi, bu alanlardan düzenli ve sürdürülebilir gelir elde etmeyi hedefliyor.

BORÇ 3 MİLYAR 698 MİLYON TL

Son mali genel kurulda açıklanan net borç 3 milyar 698 milyon 204 bin TL oldu. Yönetim, mali disiplinden taviz vermeden sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedeflerken, transfer politikasını da bütçe dengelerini zorlamayacak şekilde yürütüyor.

