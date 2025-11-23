Batagov müjdesi

Alanyaspor maçında iki stoperinin sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan Fırtına'nın imdadına milli ara yetişti. 2 haftalık süreçte Savic ile Batagov'un iyileşmesi ve iki yıldızın da Başakşehir karşılaşmasında oynaması bekleniyordu. İlk müjde Batagov'dan geldi.
Alanyaspor maçında iki stoperinin sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan Fırtına'nın imdadına milli ara yetişti. 2 haftalık süreçte Savic ile Batagov'un iyileşmesi ve iki yıldızın da Başakşehir karşılaşmasında oynaması bekleniyordu. İlk müjde Batagov'dan geldi. Raporları temiz çıkan Ukraynalı savunma oyuncusu idmana çıktı ve yarın Başakşehir maçında oynaması bekleniyor.