Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Batagov müjdesi

Batagov müjdesi

Alanyaspor maçında iki stoperinin sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan Fırtına'nın imdadına milli ara yetişti. 2 haftalık süreçte Savic ile Batagov'un iyileşmesi ve iki yıldızın da Başakşehir karşılaşmasında oynaması bekleniyordu. İlk müjde Batagov'dan geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:50
Batagov müjdesi
Alanyaspor maçında iki stoperinin sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan Fırtına'nın imdadına milli ara yetişti. 2 haftalık süreçte Savic ile Batagov'un iyileşmesi ve iki yıldızın da Başakşehir karşılaşmasında oynaması bekleniyordu. İlk müjde Batagov'dan geldi. Raporları temiz çıkan Ukraynalı savunma oyuncusu idmana çıktı ve yarın Başakşehir maçında oynaması bekleniyor.
