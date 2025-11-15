CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor kuvvet çalıştı

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 13:13
Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir'in konuğu olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı. Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Savic, Batagov, Serdar, Taha Emre İnce, Salih Malkoçoğlu ile Nwakaeme katılmadı.

Bordo-mavili takım hazırlıklarına, 16.00'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

