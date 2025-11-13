Şok! Onana sakatlandı

Fırtına'nın kalecisi Andre Onana'dan kötü haber geldi. Kamerun Milli Takımı'nda forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun ayak bileğinde ağrı hissettiği ve buna bağlı olarak tedavisine başlandığı belirtildi. Kamerun'dan gelen iddialara göre yıldız oyuncu bugünkü Kongo maçında forma giyemeyecek.
Fırtına'nın kalecisi Andre Onana'dan kötü haber geldi. Kamerun Milli Takımı'nda forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun ayak bileğinde ağrı hissettiği ve buna bağlı olarak tedavisine başlandığı belirtildi. Kamerun'dan gelen iddialara göre yıldız oyuncu bugünkü Kongo maçında forma giyemeyecek. Tedavisine, Milli Takım'da devam eden Onana'nın durumu gözlem altında tutuluyor. Ağrılarının devam etmesi durumunda Kamerun'dan ayrılarak Trabzon'a gelecek.