Milletimizin başı sağ olsun

Trabzonspor Kulübü, Gürcistan'da düşen kargo uçağımız ve askerlerimiz için mesaj yayınladı. Yazılı açıklamada, "Askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyoruz" denildi.
