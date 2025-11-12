CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Milletimizin başı sağ olsun

Milletimizin başı sağ olsun

Trabzonspor Kulübü, Gürcistan'da düşen kargo uçağımız ve askerlerimiz için mesaj yayınladı. Yazılı açıklamada, "Askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Milletimizin başı sağ olsun
Trabzonspor Kulübü, Gürcistan'da düşen kargo uçağımız ve askerlerimiz için mesaj yayınladı. Yazılı açıklamada, "Askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyoruz" denildi.
