Evinde puan ortalaması 2.14

Evinde puan ortalaması 2.14

Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki 14 resmi karşılaşmada sadece 1 mağlubiyet yaşadı

12 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Evinde puan ortalaması 2.14

Ligde topladığı 25 puanla 3. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordomavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 4 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda 15 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor, iç sahada 2.14 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı. Karadeniz devi, sahasında Kocaelispor ve Antalyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 4-0, Eyüpspor'u 2-0 yenerken, Gaziantep FK, Samsunspor ve Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında 11 gol atan bordo-mavililer, kalesinde ise 3 gol gördü.

KUPADA DA 2 GALİBİYET

Bordo mavililer, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı. Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti. Fırtına, böylece Tekke yönetiminde iç sahada çıktığı 14 resmi karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

FATİH TEKKE YÖNETİMİNDEKİ İÇ SAHA MAÇLARI

Karadeniz devi, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 12 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak rakiplerine sadece 1 kez 3 puan verdi.

185 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Fırtına, Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı. Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarıkırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılmıştı. Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 185 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

