Evinde puan ortalaması 2.14

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ligde topladığı 25 puanla 3. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordomavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 4 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda 15 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor, iç sahada 2.14 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı. Karadeniz devi, sahasında Kocaelispor ve Antalyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 4-0, Eyüpspor'u 2-0 yenerken, Gaziantep FK, Samsunspor ve Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında 11 gol atan bordo-mavililer, kalesinde ise 3 gol gördü.

KUPADA DA 2 GALİBİYET

Bordo mavililer, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı. Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti. Fırtına, böylece Tekke yönetiminde iç sahada çıktığı 14 resmi karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

FATİH TEKKE YÖNETİMİNDEKİ İÇ SAHA MAÇLARI

Karadeniz devi, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 12 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak rakiplerine sadece 1 kez 3 puan verdi.

185 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Fırtına, Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı. Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarıkırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılmıştı. Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 185 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.