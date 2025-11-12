CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor İşin sırrı ilk golü atmak

İşin sırrı ilk golü atmak

Fırtına, Süper Lig'de 12 hafta sonunda öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
İşin sırrı ilk golü atmak

Ligde geride kalan 12 haftalık bölümde Trabzonspor, skoru öne taşıdığı hiçbir maçı kaybetmedi. Fatih Tekke yönetimindeki bordomavili ekip, oynadığı 12 karşılaşmanın 9'unda ilk golü atan taraf olurken, bu maçların 7'sini galibiyetle, 2'sini ise (Samsun ve Alanya) beraberlikle tamamladı. Fırtına, geriye düştüğü yalnızca 2 maçta (F.Bahçe ve Gaziantep FK) puan kaybetti. Fenerbahçe deplasmanında 1-0 mağlup olan bordomavililer, Gaziantep karşısında 39. dakikada kalesinde gördüğü gole rağmen Onuachu'nun 70'inci dakikadaki vuruşuyla skoru eşitleyerek mücadeleyi 1-1 tamamladı.

HER 2 YARIYI BOŞ GEÇMİYOR

Bordo-mavili ekibin 12 haftada attığı 18 golün dakika dağılımı, takımın oyuna erken ağırlık koyduğunu gösterdi. Trabzonspor gollerinin yüzde 22'sini 1-15'inci, yüzde 17'sini 16-30'uncu ve yüzde 17'sini 31-45'inci dakikalar arasında buldu. İkinci yarının başlarında üretkenliğini sürdürerek 46-60'ıncı dakika aralığında 4 gol (yüzde 22) atan Trabzonspor, kalan bölümlerde 4 gol daha kaydetti. Bu veriler, bordo-mavililerin gollerinin büyük kısmını ilk yarı ve ikinci yarı başlangıçlarında bulduğunu ortaya koydu.

HEDEF 3 MAÇTA 9 PUAN

Fırtına, milli araya Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Bordo-mavililer, lige geri dönüşte üst üste oynayacağı Başakşehir (D), Konyaspor ve Göztepe (D) karşılaşmalarından 9 puan çıkarmayı hedefliyor. Yeni bir seri isteyen Fatih Tekke, 16. haftada Beşiktaş ile Akyazı'da oynanacak derbiye kadar firesiz ilerlemeyi planlıyor.

SADECE 8 GOL YEDİLER

Fırtına, ilk 12 haftada kalesinde sadece 8 gol görürken, son 5 yılın en sağlam savunma başlangıcını yaptı. Bordo mavililerin hücum üretkenliği dönem dönem düşse de takım savunmasındaki gelişim ise dikkat çekici boyuta ulaştı.

FARK 4 PUANA İNDİ

1-0 öne geçtiği Alanyaspor maçında beraberliğe razı olan Trabzonspor'da moraller bozulmuştu. Fakat lider G.Saray'ın Kocaelispor'a mağlup olması sonrası zirve ile fark 5 puandan 4'e düşmüş oldu. F.Bahçe ise Kayserispor'u yendi.

