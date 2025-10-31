727 günlük hasret

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın akşam Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, derbilerdeki 727 günlük galibiyet hasretini bitirmeyi hedefliyor. Fatih Tekke ve takımı bu uzun süreli özlemi sonlandırmaya niyetli. Ezeli rakipleri; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz devi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 10 lig maçında 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Öte yandan Fırtına, Beşiktaş ve Galatasaray'la son 2 sezonda arka arkaya oynadığı Türkiye Kupası finallerini de kaybetti.