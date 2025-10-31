CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 727 günlük hasret

727 günlük hasret

Bordo-mavililer artık derbi hasretini bitirmek istiyor. Fatih Tekke ve takımı, Galatasaray’ı yenerek 727 günlük galibiyet özlemini sonlandırmayı amaçlıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
727 günlük hasret

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın akşam Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, derbilerdeki 727 günlük galibiyet hasretini bitirmeyi hedefliyor. Fatih Tekke ve takımı bu uzun süreli özlemi sonlandırmaya niyetli. Ezeli rakipleri; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz devi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 10 lig maçında 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Öte yandan Fırtına, Beşiktaş ve Galatasaray'la son 2 sezonda arka arkaya oynadığı Türkiye Kupası finallerini de kaybetti.

