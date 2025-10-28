CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma flaş derbi uyarısı!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma flaş derbi uyarısı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dev derbide Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer liderlik adına bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi Fatih Tekke'den takıma kritik uyarılar geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma flaş derbi uyarısı!
Trabzonspor üst üste alınan galibiyetlerin ardından Galatasaray ile cumartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak. Lider Galatasaray ile ikinci Fırtına arasında 5 puanlık fark var. Teknik direktör Fatih Tekke, Galatasaray deplasmanının 'kırılma' değil, 'kazanılması gereken bir derbi' olduğunu hafta boyunca oyuncularına aktararak, onlar üzerinde yeni bir baskı oluşmasını engellemeye çalışacak. 48 yaşındaki hoca, talebelerine bu maçı dönüm noktası olarak değil, sezonun önemli bir adımı olarak görmeleri gerektiğini aktardı. Tekke'nin planında oyunun iki yönü de büyük önem taşıyor. Özellikle orta sahadaki direnç ve pas bağlantılarının güçlü tutulması, hızlı geçişlerde Onuachu ve Augusto ikilisinin etkin kullanılması hedefleniyor. Savunmada Savic'in liderliğinde kompakt bir yapı oluşturulacak. Özellikle gençlerin bu tür maçlarda oluşabilecek yüksek baskıdan etkilenmemesi için de tecrübeli oyuncular devreye girecek.
Anguissa için İstanbul derbisi!
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Galatasaray'da Victor Osimhen'den olay paylaşım! Sosyal medyadan gelen tepkilere gönderme yaptı...
CANLI ANLATIM | AFAD sahada: Balıkesir'de 6.1 ve 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi | Son durum ne?
Gaziantep'te kazanan F.Bahçe!
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saran: Bunu başından beri söylüyorduk! Saran: Bunu başından beri söylüyorduk! 00:14
Gaziantep'te kazanan F.Bahçe! Gaziantep'te kazanan F.Bahçe! 00:14
Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 00:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:14
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı 00:14
Tedesco'dan flaş Beşiktaş sözleri! Tedesco'dan flaş Beşiktaş sözleri! 00:14
Daha Eski
Beşiktaş resmi hesaptan duyurdu! Beşiktaş resmi hesaptan duyurdu! 00:13
Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! 00:13
F.Bahçe'den 'bahis oynayan hakemler' açıklaması! F.Bahçe'den 'bahis oynayan hakemler' açıklaması! 00:13
Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde... Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde... 00:14
Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! 00:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama 00:14