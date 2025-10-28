İstikrar yakaladı

Eyüpspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, uzun aradan sonra ligde üst üste 4'üncü galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltip zirve takibini sürdürdü. Gözünü zirveye diken Fırtına, yakaladığı seriyle lider Galatasaray maçı öncesi moral kazandı. Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda istikrarlı bir grafik yakalayan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'deki son 4 maçını 2 ve üzeri gol atarak kazanmayı başardı. Bordo-mavili ekip toplamda 12 gol kaydettiği bu süreçle, EkimAralık 2021 döneminin 5 maçlık periyodundan bu yana en uzun galibiyet serisini yakalamış oldu