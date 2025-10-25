167 gündür kaybetmiyor

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fırtına, Tekke yönetiminde tek mağlubiyeti geçen sezonun 35. haftasında Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık mağlubiyet ile almıştı. Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından 167 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi.

ORTALAMASI 2.2

Karadeniz devi, Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda toplam 20 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Fırtına, bu periyotta 39 puanla, 1.95 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon ise 9 maçta 20 puan ile 2.2 ortalamalık performans gösterdi.