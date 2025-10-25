CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor 167 gündür kaybetmiyor

167 gündür kaybetmiyor

Bordo mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür sahasında kaybetmiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Fırtına, Tekke yönetiminde tek mağlubiyeti geçen sezonun 35. haftasında Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık mağlubiyet ile almıştı. Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından 167 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi.

ORTALAMASI 2.2

Karadeniz devi, Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda toplam 20 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Fırtına, bu periyotta 39 puanla, 1.95 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon ise 9 maçta 20 puan ile 2.2 ortalamalık performans gösterdi.

SON DAKİKA
