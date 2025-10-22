Trabzonspor şahlandı

Fırtına, Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla geçen yılın istatistiklerini şimdiden yakalamak üzere. Bordo-mavililer, 2024-25'ün ilk yarısında 22 puan toplayabilmişti. Bu dönem ise ligin 9. haftası itibarıyla 20 puana ulaşarak dikkat çekici bir ivme yakaladı. Sezona başlarken yarışan bir ekip oluşturma parolası ile yola çıkan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon ciddi yatırım yapılan kadroyu şimdiden gölgede bıraktı. Karadeniz devinde hedef devre arasına kadar lig yarışını en üst seviyede tutmak.

EVİNİN KRALI

Süper Lig'de bu sezon iç sahada çıktığı 5 maçta yenilmeyen Trabzonspor, evinde etkili performansını sürdürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, rakip filelere 8 gol gönderip yalnızca 2 gol yedi. Trabzonspor, iç sahada sergilediği bu istikrarlı performansla ligin en dirençli takımlarından biri haline geldi.

FIRTINA RESMEN KASIRGAYA DÖNDÜ

Süper Lig'e Fatih Tekke yönetiminde fırtına gibi başlayan Trabzonspor, sadece topladığı puanlarla değil, sahadaki performansıyla da dikkat çekiyor. 9 hafta sonunda 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, hücum ve fiziksel verilerde ligin zirvesine yerleşti.

CEZA SAHASINDA YÜKSEK ETKİNLİK

Trabzonspor'un 15 golünün 13'ü ceza sahası içinden geldi. Bu veri, takımın rakip ceza sahasında ne kadar sık bulunduğunu ve pozisyon üretme becerisini net biçimde ortaya koyuyor.

DİREKTEN EN ÇOK DÖNEN TAKIM

Bordo-mavili takım, Trendyol Süper Lig'de ilk 9 haftada 7 şutunun direkten dönmesiyle bu kategoride de lider. En çok direkten dönen topun yaşandığı maç, Kayseri karşılaşması oldu. Bu maçta Folcarelli, Onuachu ve Sikan'ın şutları üst direkten geri döndü.

İSABETLİ ORTADA AÇIK ARA LİDER

Fırtına, ilk 9 haftada %38 isabetli orta oranı yakalayarak Süper Lig'de bu kategoride zirvede yer aldı. Bu başarıda Pina, Zubkov, Mustafa Eskihellaç ve Olaigbe gibi oyuncuların kanatlardan yaptığı etkili ortaların büyük payı var. Bordo- mavilileri %31.7 ile Galatasaray, %29.3 ile Konyaspor takip etti.

KAFA GOLLERİNDE ZİRVEDE KURULDU

Karadeniz devi, bu sezon attığı 15 golün 6'sını kafa vuruşlarıyla kaydetti. Bu alanda da lig lideri olan bordo-mavili takımda Onuachu (3), Augusto, Savic ve Sikan kafa golleriyle katkı sundu. Ceza sahasındaki etkin hava topları ve ortalara verilen reaksiyon, bu başarıda belirleyici oldu.

TOP SÜRMEDE EŞİ BENZERİ YOK

Maç başına 10.8 başarılı dripling ortalaması yakalayan Trabzonspor, bu alanda da ligin en iyisi oldu. Orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken Oulai, dikine hızlı oyunuyla rakip savunmaları zorluyor. Genç oyuncu vazgeçilmez oldu.

FATİH TEKKE'NİN BAŞARI İMZASI

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, yalnızca skor üretmiyor; oyunu domine eden, rakip yarı sahada sürekliliği sağlayan ve fiziksel olarak da üstünlük kuran bir yapıya kavuştu. Bu gelişim başarıyı da beraberinde getiriyor.