Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Fatih Tekke'nin Eyüpspor maçı 11'i

Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Fatih Tekke'nin Eyüpspor maçı 11'i

Ligde ikinci sırada yer alan Fırtına, bugün Eyüpspor'u da yenerse tam 131 hafta sonra ilk kez 4 maçı üst üste kazanmış olacak. Bordo mavili takımın hedefi 3 puan. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Fatih Tekke'nin Eyüpspor maçı 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında bugün ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Ligde son 3 karşılaşmasında Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u da Rize'de 2-1 yenen bordomavililer, Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanmış olacak.

DERBİ ÖNCESİ KAYIP OLMASIN

Eyüpspor maçının ardından Fırtına, 1 Kasım'da Galatasaray'a konuk olacak. Ardından Alanyaspor'u ağırlayacak. Milli aranın ardından Başakşehir deplasmanına çıkacak olan bordo-mavili takım, taraftarı önünde Konyaspor ile karşılaşacak.

3. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Eyüpspor bugün 3'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 2 maçta Fırtına'nın 1 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

SADECE BİR KEZ MAĞLUP OLDU

Fırtına, bu sezon ilk 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 1 kez kaybetti. Bordo-mavililer, ilk 3 haftada Kocaeli, Antalya ve Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Samsun ile 1-1 berabere kalan Karadeniz devi, beşinci hafta Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.

5 MAÇLIK SERİ YAKALAMIŞTI

Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Fırtına, söz konusu sezonun 23 ila 27. haftalarında sırasıyla G.Saray'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Konya'yı 2-1, Alanyaspor'u 4-0 ve Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

PAPARA'DA HİÇ YENİLMEDİ

Fırtına, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor ve Antalyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken, Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

İŞTE TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Eyüpspor: Monteiro, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Halil, Kerem, Serdar, Legowski, Yalçın, Thiam


