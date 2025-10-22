Göktan Gürpüz’e çok yakın takip

Fatih Tekke, yardımcısı Orhan Kaynak'a özel bir görev verdi. Kaynak, Tekke'nin talimatıyla Beşiktaş- G.Birliği maçını tribünden takip etti. Sezon başında başkent ekibine kiralanan Göktan Gürpüz, yakından takip ediliyor. 22 yaşındaki 10 numaranın performansı memnun edici.
