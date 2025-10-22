CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig’de ikinci sırada yer alan Fırtına, Eyüpspor’u da yenerse tam 131 hafta sonra ilk kez dört maçı üst üste kazanmış olacak. Bordo mavili takımda tek hedef 3 puan

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Büyük hasret bitebilir

Süper Lig'de cumartesi günü Eyüpspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde 131 hafta sonra ligde 4'te 4 serisi yakalamış olacak. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk 9 haftada 20 puan toplayarak 2. sırada yer alan bordo-mavililer, yine kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ligin 7. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü 4-3, 8. haftada sahasında Kayserispor'u 4-0, 9. haftada da Rize'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek art arda 3 maçlık seri yakalayan Karadeniz devi, bu kez galibiyet serisini 4 maça taşımayı başarmak istiyor.

3 MAÇLIK SERİLER

Fırtına, teknik direktör Fatih Tekke ile 20 lig maçlık döneminde 3 kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Bordo- mavililer, 2024-2025 sezonunun 31. haftasında sahasında Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 ve 33. haftasında Alanyaspor'u 4-3 yendi. Karadeniz devi, bu sezon da ilk 3 haftada Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u 1-0'la geçti. Ligin 7, 8 ve 9. haftalarında ikinci kez bu sezon 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde Tekke yönetiminde ilk kez 4 haftayı art arda galibiyetle kapamış olacak.

5 MAÇLIK SERİ YAKALAMIŞTI

Fırtına, en son şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23 ila 27. haftalarında sırasıyla G.Saray'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Konyaspor'u 2-1, Alanyaspor'u 4-0 ve Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti. Trabzonspor, bu hafta Eyüpspor'u mağlup etmesi halinde 131 hafta sonra ilk kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

TAKIMI AYAĞA KALDIRDI

Trabzonspor'un tarihine geçen golcülerinden Fatih Tekke, teknik direktörlüğünde de efsane olacak gibi duruyor. Geçen sezonun mart ayında küme düşme potasının sadece 5 puan üzerinde takımı devralan Fatih hoca, gelir gelmez deplasman hasretini bitirdi ve Trabzonspor'a Başakşehir karşısında ilk zaferini yaşattı. Tekke ile geçen sezon ve bu sezon ligde 10 deplasmana çıkan Fırtına, bunların 6'sını kazandı. Sadece Fenerbahçe'ye 2 maçta yenildi.

DİĞER
