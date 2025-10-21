CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Direk kabusu

Direk kabusu

9 haftada topladığı 20 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan ardında ikinci sırada yer alan Trabzonspor, bu sezon direklere geçmekte bir hayli zorlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Direk kabusu
9 haftada topladığı 20 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan ardında ikinci sırada yer alan Trabzonspor, bu sezon direklere geçmekte bir hayli zorlanıyor. Geride kalan 9 haftada 7 topu direkte patlayan Fırtına, bu alanda ligin zirvesinde. Onuachu ve Augusto 2'şer kez; Zubkov, Sikan ve Folcarelli ise birer kez direğe takılan isimler arasında yer aldı. Fırtına topu direkten döndüğü maçlarda 4 puan kaybetti. 4-0 kazanılan Kayseri maçında 3, 1-0 biten Kasımpaşa, 1-1 berabere kalınan Samsun, 1-1 biten Gaziantep ve 2-1 alınan Rize maçlarında 1'er kez topu direkten döndü.
SON DAKİKA
