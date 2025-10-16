Gol yükünü Onuachu sırtladı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Takımın gol yükünü sırtlayan Onuachu oldu. Nijeryalı, 6 golle hem bordo-mavili formayla hem de Süper Lig genelinde gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Yeni transfer Felipe Augusto da takıma kısa sürede uyum sağlayarak fileleri 3 kez havalandırdı. Ukraynalı oyuncular Zubkov ve Sikan ise birer golle takımlarına katkı sunarak hücum hattının çok yönlü işlediğini gösterdi.

ÇEŞİTLİLİK ARTTI

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, bu sezon hücumda çeşitliliği iyice artırırken, önümüzdeki haftalarda da aynı tempoyu sürdürmeyi hedefliyor. Özellikle Paul Onuachu'nun formu ve yeni transferlerin hızlı adaptasyonu, Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki umutlarını iyice güçlendiriyor.

HÜCUM CANAVARI

Trendyol Süper Lig'in son iki haftasında hücumda gösterdiği etkili performansla rakiplerini adeta bozguna uğratan Trabzonspor, 8 golle ligin en üretken takımlarından biri haline geldi. Bordomavili ekipte hem santrforlar hem de kanat oyuncuları form grafiğini yukarı taşıyarak hücum hattını adeta yeniden şekillendirdi.

SADECE GOLCÜLER DEĞİL

Sadece forvetler değil, orta saha hattı da üretkenliğiyle dikkat çekti. Savic ve Okay Yokuşlu, hücum hattına destek vererek birer gol kaydetti. Takım genelinde toplam 8 farklı oyuncu 9 asist katkısı yaparken, bu asistlerin ikisinde imzası bulunan Wagner Pina, pas bağlantılarında kilit bir rol üstlendi.