Kendi kaynakları ile büyüyor

Kendi kaynakları ile büyüyor

Mali disiplini kalıcı hale getirmeyi hedefleyen bordo- mavili yönetim, önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarına, yeni ticari alanların geliştirilmesine ve yurtdışı gelir kaynaklarının artırılmasına odaklanacak.

14 Ekim 2025 Salı 06:50
Kendi kaynakları ile büyüyor
Mali disiplini kalıcı hale getirmeyi hedefleyen bordo- mavili yönetim, önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarına, yeni ticari alanların geliştirilmesine ve yurtdışı gelir kaynaklarının artırılmasına odaklanacak. Trabzonspor'un gelecek planlamasında Avrupa kupalarına düzenli katılım ve istikrarlı gelir modeli ön planda olmayı hedefliyor.
