Kendi kaynakları ile büyüyor

Mali disiplini kalıcı hale getirmeyi hedefleyen bordo- mavili yönetim, önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarına, yeni ticari alanların geliştirilmesine ve yurtdışı gelir kaynaklarının artırılmasına odaklanacak.
Mali disiplini kalıcı hale getirmeyi hedefleyen bordo- mavili yönetim, önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarına, yeni ticari alanların geliştirilmesine ve yurtdışı gelir kaynaklarının artırılmasına odaklanacak. Trabzonspor'un gelecek planlamasında Avrupa kupalarına düzenli katılım ve istikrarlı gelir modeli ön planda olmayı hedefliyor.