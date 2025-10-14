CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Birleşmiş Milletler gibi

Birleşmiş Milletler gibi

Trabzonspor bu sezon adeta "Birleşmiş Milletler" kadrosuyla sahaya çıkıyor. Bordo- mavili ekip, 12 farklı ülkeden gelen oyuncularla Süper Lig'in en kozmopolit takımlarından biri haline geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Birleşmiş Milletler gibi

Trabzonspor bu sezon adeta "Birleşmiş Milletler" kadrosuyla sahaya çıkıyor. Bordo- mavili ekip, 12 farklı ülkeden gelen oyuncularla Süper Lig'in en kozmopolit takımlarından biri haline geldi. Teknik direktör Fatih Tekke, farklı milletlerden futbolcuların yer aldığı kadroda kısa sürede güçlü bir uyum sağladı. Bordo-mavili takımın sahadaki birlikteliği ve oyun disiplini, Tekke'nin yönetiminde artarken, teknik ekibin bu çok uluslu yapıyı başarılı şekilde harmanladığı gözlemleniyor.

NWAKAEME DONDURULDU

Karadeniz devinin bu sezonki kadro yapısı içerisinde 15 yabancı futbolcu yer alıyor. Ancak sakatlanan Anthony Nwakaeme, yabancı kontenjanı nedeniyle lisans çıkarılamayan isimler arasında yer aldı. Nijeryalı yıldızın durumuna bakılacak.

UKRAYNALI OYUNCULAR AĞIRLIKTA

Bordo mavili takımın kadrosunda en fazla oyuncusu bulunan ülke Ukrayna oldu. Karadeniz devinde bu ülkeden üç futbolcu yer alıyor: Batagov, Sikan ve Zubkov. Üç ismin toplam piyasa değerleri 21 milyon euro olarak gözüküyor.

AFRİKA'DAN GÜÇLÜ TEMSİL

Takım kadrosunda Afrika'dan birçok futbolcu bulunuyor. Nijerya'dan Onuachu ile Nwakaeme, Kamerunlu Onana, Faslı Bouchouari, Yeşil Burun Adaları'ndan Pina, Fildişi Sahilli Oluali kadroda. Bu oyuncuların değeri ise 42 milyon euro'yu buldu.

AVRUPA'DAN GENİŞ YELPAZE

Kadroda Avrupa'dan da geniş bir futbolcu yelpazesi bulunuyor. Arnavutluk'tan Muçi, Belçika'dan Olaigbe, Fransa'dan Folcarelli, Bosna-Hersek'ten Vişça ve Karadağ'dan Stefan Savic gibi isimlerle takım çok uluslu bir yapıya büründü. Bu oyuncuların değeri ise 19 milyon 500 bin euro'yu buldu.

AMERİKA'DAN AUGUSTO VAR

Trabzonspor'un kadrosunda Brezilya'dan bir futbolcu yer alıyor: Felipe Augusto. Sambacının piyasa değeri 4 milyon euro olarak kaydedildi. Bordo-mavili takımın yabancı oyuncularının toplam değeri ise 85 milyon euro'yu buldu.

Aslan'dan 10 numara bombası!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
G.Saray rotasını orta sahaya çevirdi! Osimhen'den bilgi aldı
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42
Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası 00:06
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız... En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız... 00:05
Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! 00:05
Daha Eski
Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak 00:05
Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... 00:05
Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! 00:05
Almanya'da fantastik amatör lig maçı! Almanya'da fantastik amatör lig maçı! 00:05
Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz 00:05
Buruk'tan Singo açıklaması! Buruk'tan Singo açıklaması! 00:05