Birleşmiş Milletler gibi

Trabzonspor bu sezon adeta "Birleşmiş Milletler" kadrosuyla sahaya çıkıyor. Bordo- mavili ekip, 12 farklı ülkeden gelen oyuncularla Süper Lig'in en kozmopolit takımlarından biri haline geldi. Teknik direktör Fatih Tekke, farklı milletlerden futbolcuların yer aldığı kadroda kısa sürede güçlü bir uyum sağladı. Bordo-mavili takımın sahadaki birlikteliği ve oyun disiplini, Tekke'nin yönetiminde artarken, teknik ekibin bu çok uluslu yapıyı başarılı şekilde harmanladığı gözlemleniyor.

NWAKAEME DONDURULDU

Karadeniz devinin bu sezonki kadro yapısı içerisinde 15 yabancı futbolcu yer alıyor. Ancak sakatlanan Anthony Nwakaeme, yabancı kontenjanı nedeniyle lisans çıkarılamayan isimler arasında yer aldı. Nijeryalı yıldızın durumuna bakılacak.

UKRAYNALI OYUNCULAR AĞIRLIKTA

Bordo mavili takımın kadrosunda en fazla oyuncusu bulunan ülke Ukrayna oldu. Karadeniz devinde bu ülkeden üç futbolcu yer alıyor: Batagov, Sikan ve Zubkov. Üç ismin toplam piyasa değerleri 21 milyon euro olarak gözüküyor.

AFRİKA'DAN GÜÇLÜ TEMSİL

Takım kadrosunda Afrika'dan birçok futbolcu bulunuyor. Nijerya'dan Onuachu ile Nwakaeme, Kamerunlu Onana, Faslı Bouchouari, Yeşil Burun Adaları'ndan Pina, Fildişi Sahilli Oluali kadroda. Bu oyuncuların değeri ise 42 milyon euro'yu buldu.

AVRUPA'DAN GENİŞ YELPAZE

Kadroda Avrupa'dan da geniş bir futbolcu yelpazesi bulunuyor. Arnavutluk'tan Muçi, Belçika'dan Olaigbe, Fransa'dan Folcarelli, Bosna-Hersek'ten Vişça ve Karadağ'dan Stefan Savic gibi isimlerle takım çok uluslu bir yapıya büründü. Bu oyuncuların değeri ise 19 milyon 500 bin euro'yu buldu.

AMERİKA'DAN AUGUSTO VAR

Trabzonspor'un kadrosunda Brezilya'dan bir futbolcu yer alıyor: Felipe Augusto. Sambacının piyasa değeri 4 milyon euro olarak kaydedildi. Bordo-mavili takımın yabancı oyuncularının toplam değeri ise 85 milyon euro'yu buldu.