Trabzonspor'dan KAP açıklaması!

Trabzonspor'dan KAP açıklaması!

Trabzonspor, 31 Ağustos 2025 tarihli mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 19:39 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 19:40
Trabzonspor'dan KAP açıklaması!

Trabzonspor, 31 Ağustos 2025 tarihli mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır'ın transferinden elde edilen 1.4 milyar TL gelirin doğrudan borçların ödenmesinde kullanılacağı belirtildi.

Kulübün toplam borcunun ise 2,855 milyar TL olduğu duyuruldu. İşte o açıklama...

'KAMUOYUNA DUYURU'

'Şirketimizin 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, enflasyon muhasebesi dolayısıyla nakit çıkışı gerektirmeyecek 2,9 milyar TL ve dönen varlıklar kaleminde bulunan 3,048 milyar TL tutarlarındaki kalemler netleştirildiğinde, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 4,255 milyar TL olduğu görülecektir.

Ayrıca, Uğurcan Çakır'ın transfer işlemi dolayısıyla şirketimiz Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1,4 milyar TL gelir elde etmiştir. Bu tutar da doğrudan şirketimizin borçlarının ödemesinde kullanılacaktır.

Şirketimizin bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıkladığı 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları neticesinde; nakit çıkışı gerektirmeyen enflasyon muhasebesinden kaynaklı tutarın düşülmesi ve Uğurcan Çakır transferinden elde edilen gelir dikkate alındığında, şirketimizin vergi dahil borcu 2,855 milyar TL olduğu görülmektedir.'

