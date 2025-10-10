Tekke ile kaybetmiyor

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde geçtiğimiz sezondan bu yana Papara Park'ta oynadığı 10 resmi maçta sadece 1 kez kaybetti. Bordo-mavililer söz konusu bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Trabzonspor ile 11 Mart 2025 tarihinde 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Fatih Tekke, 211 gündür takımın başında görev yapıyor.

YÜZDE 60'LIK GALİBİYET

Sıkıntılı bir süreçte takımın başına geçen Tekke, geçtiğimiz sezon dahil olmak üzere taraftarı önünde çıktığı 10 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer, 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, tek yenilgisini ise Galatasaray'a karşı aldı. Fatih Tekkeli Trabzonspor, yüzde 60'lık galibiyet, yüzde 30'luk beraberlik ve yüzde 10'luk mağlubiyet oranı yakaladı.

1.7 GOL ORTALAMASI

Fırtına, Fatih Tekke yönetiminde hücumda da öne çıktı. Hücum hattında etkili bir görüntü sergileyen Karadeniz devi, söz konusu 10 karşılaşmada 17 gol atarken, maç başına 1.7 gol ortalamasına ulaştı. Ağlarında ise 10 gol gören bordo-mavililer, kalesinde maç başına 1 gol gördü.

TRİBÜNDE COŞKU ARTACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ortaya koyduğu performansla hem sahada hem de tribünlerde coşkunun artmasını hedefliyor. Son dönemde tribünlerde zaman zaman boşluklar oluşması gündeme gelirken, Tekke ile özellikle iç sahada gösterilen başarılı performansın, taraftarların desteğiyle daha da güçlenmesi bekleniyor.