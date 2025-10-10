CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Tekke ile kaybetmiyor

Tekke ile kaybetmiyor

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde iç sahada oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavili takım bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak dikkat çekti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tekke ile kaybetmiyor

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde geçtiğimiz sezondan bu yana Papara Park'ta oynadığı 10 resmi maçta sadece 1 kez kaybetti. Bordo-mavililer söz konusu bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Trabzonspor ile 11 Mart 2025 tarihinde 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Fatih Tekke, 211 gündür takımın başında görev yapıyor.

YÜZDE 60'LIK GALİBİYET

Sıkıntılı bir süreçte takımın başına geçen Tekke, geçtiğimiz sezon dahil olmak üzere taraftarı önünde çıktığı 10 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer, 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, tek yenilgisini ise Galatasaray'a karşı aldı. Fatih Tekkeli Trabzonspor, yüzde 60'lık galibiyet, yüzde 30'luk beraberlik ve yüzde 10'luk mağlubiyet oranı yakaladı.

1.7 GOL ORTALAMASI

Fırtına, Fatih Tekke yönetiminde hücumda da öne çıktı. Hücum hattında etkili bir görüntü sergileyen Karadeniz devi, söz konusu 10 karşılaşmada 17 gol atarken, maç başına 1.7 gol ortalamasına ulaştı. Ağlarında ise 10 gol gören bordo-mavililer, kalesinde maç başına 1 gol gördü.

TRİBÜNDE COŞKU ARTACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ortaya koyduğu performansla hem sahada hem de tribünlerde coşkunun artmasını hedefliyor. Son dönemde tribünlerde zaman zaman boşluklar oluşması gündeme gelirken, Tekke ile özellikle iç sahada gösterilen başarılı performansın, taraftarların desteğiyle daha da güçlenmesi bekleniyor.

G.Saray'ın orta sahası Süper Lig'den!
F.Bahçe'den Kim Min-Jae bombası!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket!
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:15
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:14
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı 00:47
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! 00:47
Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! 00:47
A. Efes sarstı ama deviremedi! A. Efes sarstı ama deviremedi! 00:47
Daha Eski
Duran'dan dikkat çeken paylaşım! Duran'dan dikkat çeken paylaşım! 00:47
F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! 00:47
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 00:47
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! 00:47
G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” 00:47
Lewis Hamilton'dan Filistin paylaşımı Lewis Hamilton'dan Filistin paylaşımı 00:47