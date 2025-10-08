Onuachu evde daha çok golcü

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Takımın Papara Park'ta bulduğu 8 golün yarısına Paul Onuachu imza attı. Bordo mavililerin gol yükünü sırtlayan Nijeryalı forvet, ligde 6 gole imza atarak gol krallığında zirvede yer alırken, söz konusu gollerin 4'ünü de bordo-mavililerin rakiplerini ağırladığı mücadelelerde buldu. Onuachu, dışında Savic, Augusto, Okay Yokuşlu ve Zubkov birer gol kaydetti.

14 PUANLIK KATKI

Trendyol Süper Lig'de 17 puanla 2. sırada bulunan Fırtına, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 14 puan kazandı. Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken, puanların büyük bölümünü elde etti.