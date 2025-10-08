CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Onuachu evde daha çok golcü

Onuachu evde daha çok golcü

Takımın Papara Park'ta bulduğu 8 golün yarısına Paul Onuachu imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Onuachu evde daha çok golcü

Takımın Papara Park'ta bulduğu 8 golün yarısına Paul Onuachu imza attı. Bordo mavililerin gol yükünü sırtlayan Nijeryalı forvet, ligde 6 gole imza atarak gol krallığında zirvede yer alırken, söz konusu gollerin 4'ünü de bordo-mavililerin rakiplerini ağırladığı mücadelelerde buldu. Onuachu, dışında Savic, Augusto, Okay Yokuşlu ve Zubkov birer gol kaydetti.

14 PUANLIK KATKI

Trendyol Süper Lig'de 17 puanla 2. sırada bulunan Fırtına, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 14 puan kazandı. Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken, puanların büyük bölümünü elde etti.

F.Bahçe'de gündem R. Madrid'in yıldızı!
Fenerbahçe'de Tedesco belirsizliği!
DİĞER
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile sözleşme uzatacak mı? Murat Özbostan çarpıcı detayları açıkladı...
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: 3 gemiyi gasbettiler!
G.Saray'da Icardi için flaş karar! Sözleşmesi...
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! 00:18
G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... 00:18
A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! 00:18
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması 00:18
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... 00:18
Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... 00:18
Daha Eski
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 00:18
Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti 00:18
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak 00:18
Sergen Yalçın'dan o isme destek! Sergen Yalçın'dan o isme destek! 00:18
Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... 00:18
Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! 00:18