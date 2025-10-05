CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor En üretken karşılaşma

Karadeniz devi, Kayserispor karşısında bu sezonki en üretken maçını oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 06:50
Fatih Tekke yönetiminde hücum hattında dikkat çeken bir gelişim gösteren bordo-mavililer, en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmayı geride bırakarak doludizgin bir görüntü sergiledi. Son üç lig maçında toplam 29 isabetli şut üreten Trabzonspor, bu süreçte rakip kalelere 12 isabetli şutu Kayserispor'a karşı, 11'ini Karagümrük'e, 6'sını ise Gaziantep FK karşısında kaydetti.

En üretken performans

Fırtına, Kayseri karşısında bu sezonun en yüksek beklenen gol (xG) değerine ulaştı. Ayrıca maçı 4.04 xG ile tamamlayarak 2025-26'nin ligdeki en üretken performansını sergiledi. Ayrıca Trabzonspor, Haziran 2023'te Alanyaspor maçında karşı elde ettiği 4.59 beklenen gol değerinden bu yana en yüksek rakama ulaştı.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Trabzonspor (12) ile Kayserispor (9), bu sezon ilk yarısında en fazla şut atılan Süper Lig maçına imza attı. Bordo-mavililer, oyunun kontrolünü erken eline alırken, yüksek tempo ve hücum varyasyonlarıyla rakibini adeta kilitledi.

ŞIDDETLİ FIRTINA

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u 4-0 yendi. Puanını 17'ye yükselten Fırtına, ligin ilk 8 haftasındaki en üretken oyununu sahneledi. İlk 6 haftada rakiplerine 1'er gol atmayı başarabilen bordo mavililer Karagümrük ve Kayserispor müsabakalarında fileleri 4'er kez sarstı.

