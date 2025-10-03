Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Olaigbe açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesi Fırtına'da Teknik Direktör Fatih Tekke dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

"ZOR BİR MAÇ"

Zor bir maç. Rakibin özellikle bulunduğu durum duygularını arttıracaktır. O duygunun altında kalmamamız gerekiyor. Analizlerimizde çıkan en güçlü tarafları geçiş hücumları. Büyük ihtimalle topla daha fazla biz oynayacağız. Kaptırdığımız toplardan basit ve hızlı geçiş hücumlarına dönerse istemediğimiz bir oyun olabilir.

OLAIGBE'NİN YEDEK BAŞLAMASI HAKKINDA...

"Olaigbe'nin yedek başlamasında birçok sebep var. Taktik yönden de etkisi var. Ön bloktaki oyuncuların performansındaki iniş ve çıkışlar oldu. Rekabet de önemli. Oyunculara bir mevki de bulmak gerek. Orta alanda da aynı. Çok iyi durumda değiliz ama iyi durumdayız. Bouchouari'nin dönüşüyle orta alanda rotasyon gücü artacak. Lig uzun bir maraton. Bugün için en önemlisi şey kazanmak."