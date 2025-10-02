CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

Süper Lig'in en değerli 11'inin piyasa değeri 318 milyon euroya ulaştı. İlk 11'de Galatasaray'dan 6, Fenerbahçe'den 3, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 1'er oyuncu yer aldı. İşte o kadro...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 14:37 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 14:43
Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

Trendyol Süper Lig'in en değerli 11'inin piyasa değeri 318 milyon euroya ulaştı.

Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

İlk 11'de Galatasaray'dan 6, Fenerbahçe'den 3, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 1'er oyuncu yer aldı.

Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

Andre Onana - (Trabzonspor 20 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

Davinson Sanchez - (Galatasaray 20 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

Jayden Oosterwolde - (Fenerbahçe 16 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

Wilfried Singo - (Galatasaray 28 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

Edson Alvarez - Fenerbahçe (24 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

Gabriel Sara - Galatasaray (22 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

Orkun Kökçü - Beşiktaş (28 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray (25 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

Leroy Sane - Galatasaray (25 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

Jhon Duran - Fenerbahçe (35 milyon Euro)

1
