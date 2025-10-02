Süper Lig'in en değerli ilk 11'i belli oldu! İşte kadrodaki yıldızlar

Trendyol Süper Lig'in en değerli 11'inin piyasa değeri 318 milyon euroya ulaştı. İlk 11'de Galatasaray'dan 6, Fenerbahçe'den 3, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 1'er oyuncu yer aldı. Andre Onana - (Trabzonspor 20 milyon Euro) Davinson Sanchez - (Galatasaray 20 milyon Euro) Jayden Oosterwolde - (Fenerbahçe 16 milyon Euro) Wilfried Singo - (Galatasaray 28 milyon Euro) Edson Alvarez - Fenerbahçe (24 milyon Euro) Gabriel Sara - Galatasaray (22 milyon Euro) Orkun Kökçü - Beşiktaş (28 milyon Euro) Barış Alper Yılmaz - Galatasaray (25 milyon Euro) Leroy Sane - Galatasaray (25 milyon Euro) Jhon Duran - Fenerbahçe (35 milyon Euro) Victor Osimhen - Galatasaray (75 milyon Euro)