Folcarelli farkı

Süper Lig'de 7. haftada Trabzonspor'un Karagümrük karşısında aldığı 4-3'lük galibiyette Tim-Jabol Folcarelli performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Orta sahada hem savunmada hem hücumda etkin bir oyun ortaya koyan Fransız futbolcu, istatistiklere damga vurdu. Folcarelli, mücadelede en çok kilit pas veren, en fazla hava topu kazanan, en çok pas arası yapan ve en çok sahipsiz top kazanan oyuncu oldu. Özellikle rakip atakları kesmedeki başarısı ve hücuma çıkışlardaki katkısıyla öne çıkan 25 yaşındaki orta saha, Trabzonspor'un üç maçlık galibiyet hasretine son verdiği kritik karşılaşmanın gizli kahramanlarından biri oldu. Bordo- mavili kulüp de oyuncunun performansını maç sonrası yaptığı "Bitmeyen hırs, tükenmeyen enerji" paylaşımıyla tebrik etti.