Fatih Tekke'den Oulai sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 19:46
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Zor bir karşılaşma olacak. Karşımızda ligde oynadığı oyunun karşılığını alamamış bir rakip var. Eksiklerimiz, problemli bölgelerimiz ve yeni oynayan arkadaşlarımız var. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Ligin başından beri söylediğim bir şey vardı. Fenerbahçe maçıyla başlayan puan kaybı sonrası bu maçı ve Kayseri maçını kazanmamız lazım. Umarım sakatsız, güzel bir maç olur. Kazanmamız gereken bir maç ve zor bir karşılaşma olacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum."

OULAI SÖZLERİ!

"Genç bir oyuncumuz var, 2006 doğumlu. Bu onun ilk maçı ve ilk kez ülkesinden dışarı çıkmış. Oynadığı takımda da çok forma şansı bulamamış, potansiyelli bir oyuncu. Okay'ın olmayışı nedeniyle onu orada oynatmak zorunda kaldık."

"İstediği hataları yapabilir, bu tür genç oyuncuların oynaması lazım. Oyuncular bazen çok pozitif olur, bazen olmaz. Koşmasını, oyunu anlamasını, antrenmanlarda yaptıklarımızı sahada uygulamasını bekliyorum."

"Gelecek adına potansiyeli yüksek bir oyuncu. Pas hataları yapabilir, her zaman ekstra kaliteli çalımlar olmaz ama yine de hata yapmalarına izin veriyoruz. Oyunu kazanıp taraftarımızı sevindirmek istiyoruz."

