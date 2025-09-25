Olaigbe ile çok özel

5 milyon euro'ya transfer edilen Olaigbe, şu ana kadar skor katkısı sağlayamadı. Ligde 6 maça (443 dakika) da ilk 11'de başlayan Belçikalı sol kanat ne asist ne de gol katkısı sağlayamadı. Teknik ekibin 22 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme gerçekleştireceği ve daha çok sorumluluk almasını isteyeceği belirtildi.
