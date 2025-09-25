Batagov’dan kötü haber

Gaziantep FK maçında kasık sakatlığı yaşayan Trabzonspor'un stoperi Batagov'un durumu belli oldu. MR'ı çekilen Ukraynalı oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ancak cumartesi oynanacak Karagümrük maçında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi. Batagov'un Kayserispor maçına yetişeceği belirtildi.
Gaziantep FK maçında kasık sakatlığı yaşayan Trabzonspor'un stoperi Batagov'un durumu belli oldu. MR'ı çekilen Ukraynalı oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ancak cumartesi oynanacak Karagümrük maçında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi. Batagov'un Kayserispor maçına yetişeceği belirtildi.