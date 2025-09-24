Savunma bakanı Batagov!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ligin 6'ncı haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Batagov, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda yerini Baniya'ya bırakmıştı. Sakin yapısı, doğru pozisyon alma becerisi ve geriden oyun kurulumuna sağladığı katkıyla öne çıkan 23 yaşındaki stoper, savunmanın en önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Ligin 6'ncı haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Batagov, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda yerini Baniya'ya bırakmıştı. Sakin yapısı, doğru pozisyon alma becerisi ve geriden oyun kurulumuna sağladığı katkıyla öne çıkan 23 yaşındaki stoper, savunmanın en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Yalnızca savunma performansıyla değil, geriden başlattığı ataklarla da farkını gösteren Ukraynalı, uzun pas isabetinde ciddi gelişim gösterdi. Kanatlara ve forvet arkasına gönderdiği toplarla oyunun yönünü değiştirebiliyor.

EN İYİ TOP KAPAN SAVUNMACI

Batagov maç başına 1.8 top kapma becerisi ile Trabzonspor'un en çok top kapan ismi konumunda. Bu alanda Süper Lig ortalamalarının üzerinde bir performans sergileyen Ukraynalı stoperin savunmadaki agresifliği ve rakibi bozma becerisiyle ön plana çıkıyor.

TECRÜBEYLE YAN YANA

Trabzonspor teknik heyeti, Arseniy Batagov'un fiziksel dayanıklılığı, pozisyon bilgisi ve oyun görüşünü geliştirmek için program uygularken, Stefan Savic gibi önemli bir tecrübeli isim ile yan yana oynaması da gelişimine önemli katkı sağlıyor. 23 yaşındaki futbolcunun gelişim süreci, kulüp için önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

