İlk kez puan verdi

Fırtına, Gaziantep FK karşısında sahasında 6 maçta da galip gelerek rakibine puan şansı tanımamıştı. Bordomavililer, 2019-20'de 4-1, 2020-21'de 1-0, 2021-22'de 3-0, 2022- 23'te 3-2, 2023-24'te 4-2, geçen sezon da 3-2 yenmişti. İlk kez bu dönem puan kaybetti.
