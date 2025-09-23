CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Geçen sezon 25 puan gitmişti

Geçen sezon 25 puan gitmişti

F.Bahçeve Gaziantep FK maçlarında yine hakem kararları damga vurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
Geçen sezon 25 puan gitmişti

F.Bahçeve Gaziantep FK maçlarında yine hakem kararları damga vurdu. F.Bahçe derbisinde hakem Özgür Ergün ve VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in verdikleri skandal kararlar gündem olmuştu. Ardından Gaziantep FK mücadelesinde de Arda Kardeşlerin büyük skandalı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon hakem kararları nedeniyle 25 puan üzerinde bir kayıp yaşayan Fırtına, bu sezonda benzer tablo ile karşı karşıya kalmış durumda.

REKLAM - Türk Telekom
